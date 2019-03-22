Украина заняла первое место по количеству отказов на въезд в Евросоюз (видео)
00:29, 22 марта 2019Общество
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Больше всего украинцев останавливают на польской границе.
Украина заняла первое место по количеству отказов на въезд в ЕС.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Больше всего украинцев останавливают на польской границе. Там служащие проверяют не только документы, удостоверяющие личность, но и спрашивают о цели визита. Часто этот вопрос становится последним.
В целом количество отказов украинцам в пересечении границы с ЕС составила около 57 тысяч за прошлый год.
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