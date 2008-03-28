Меджлис передал Ющенко новый список своих представителей

Лидер Меджлиса крымских татар, председатель Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ передал на утверждение главе государства Виктору ЮЩЕНКО новый список членов Совета представителей, в котором нет Куртсеита АБДУЛЛАЕВА.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Президента Украины в Крыму, об этом стало известно в ходе встречи постпреда главы государства в автономии Леонида ЖУНЬКО с главой Меджлиса.

По информации пресс-службы Меджлиса, М.ДЖЕМИЛЕВ в соответствии с Указом Президента «О внесении изменений в Положение о Совете представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины» направил письмо в адрес главы государства о персональном составе Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте.

По словам М.ДЖЕМИЛЕВА, новый состав Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте был сформирован и утвержден на основании результатов избрания нового состава Меджлиса на первой сессии Курултая крымскотатарского народа 5-го созыва.

В списке Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, который передан на утверждение В.ЮЩЕНКО, – 33 человека (в частности, председатель Совета – М.ДЖЕМИЛЕВ, первый заместитель председателя Совета – Рефат ЧУБАРОВ, секретарь Совета – Ремзи ИЛЬЯСОВ).

Как известно, фамилия К.АБДУЛЛАЕВА фигурировала в деле о массовой драке в симферопольском баре "Cotton club" и избиении журналистов ряда телеканалов в крымском поселке Симеиз.

В 2004 году Центральный райсуд Симферополя приговорил шестерых крымских татар к лишению свободы на сроки от 1,5 до 9 лет. К.АБДУЛЛАЕВ, который по первоначальному приговору суда получил наибольший срок - 9 лет, был помилован Президентом летом 2007 года.

Ряд общественно-политических организаций автономии (в частности, активисты партии «Русский блок» и Русской общины Крыма) требовали от главы государства исключить К.АБДУЛЛАЕВА из Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.