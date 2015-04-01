Украинская шахматистка в финале чемпионата мира сразится с россиянкой

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале украинка оказалась сильнее Дронавалли Харики из Индии, а россиянка одолела шведку Пию Крамлинг. Финал стартует 2 апреля, пишет Lenta.ru.

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Участницам предстоит сыграть четыре партии (с контролем времени 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого). Если они закончатся со счетом 2:2, будет назначен тай-брейк с укороченным контролем времени.

Чемпионат мира среди женщин проходит с 16 марта по 7 апреля с участием 64 шахматисток по так называемой нокаут-системе — на выбывание. Ни одна из финалисток в число главных его фаворитов не входила.