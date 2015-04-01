На Львовщине ураган посрывал крыши с 17 домов

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, в частности, ураган сорвал крыши с 17 жилых домов в селах Кохановка, Липина, Завадов, Крываны, Дебри, Коты и на 8 хозяйственных зданиях в этих населенных пунктах.

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Работниками районной государственной администрации проводится обследование поврежденных зданий, организованы аварийно-восстановительные работы и оказание помощи владельцам пострадавших домохозяйств.