На Львовщине ураган посрывал крыши с 17 домов
10:55, 01 апреля 2015Общество
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Во Львовской области в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-22 м/с) за минувшие сутки были сильно повреждены крыши жилых и хозяйственных зданий в шести населенных пунктах Яворовского района.
Ураган сорвал крыши в шести селах. Иллюстрация / mukachevo.net
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, в частности, ураган сорвал крыши с 17 жилых домов в селах Кохановка, Липина, Завадов, Крываны, Дебри, Коты и на 8 хозяйственных зданиях в этих населенных пунктах.
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Работниками районной государственной администрации проводится обследование поврежденных зданий, организованы аварийно-восстановительные работы и оказание помощи владельцам пострадавших домохозяйств.
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