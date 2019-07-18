"Русского мира не будет": "Черные человечки" обратились к реваншистам Харьковщины (видео)

"Черные человечки" пригрозили реваншистом, что попытки вернуть былые позиции закончатся для них больницами и моргами.

В Харьковской области «черные человечки» готовы бороться со сторонниками «русской весны» и инициаторами пророссийского реванша.

Об этом они сообщили в видеообращении.

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«Сегодня сторонники «русской весны» стремятся наверстать упущенное в 2014 году. Грязные политики и их шавки, которые привели в нашу страну войну, решили вернуть былые позиции. Мы напоминаем реваншистам, что меняется власть, но не меняемся мы! «Черные человечки» никуда не пропали и не ушли. 5 лет назад на Харьковщине нас было несколько сотен и тогда сепаратисты получили по зубам. Сегодня нас несколько тысяч и сепаратисты в этот раз останутся без зубов! Сегодня за нашими плечами освобожденные от российских прихвостней города украинского Донбасса. Мы закалены боями за Украину!» - говорится в обращении «черных человечков».

Также "черные человечки" пригрозили реваншистам, что попытки вернуть былые позиции закончатся для них больницами и моргами.

Стоит напомнить, что термин «черные человечки» появился после вторжения так называемых «зеленых человечков» (Вооруженных сил РФ) в Крым.

Весной 2014 года в своем обращении "черные человечки" подчеркивали, что любое покушение на территориальную целостность Украины ими воспринимается как преступление против украинцев, а любое содействие оккупантам как предательство. Также они называли себя выходцами с востока Украины.