Волонтеры из Минобороны представили Порошенко ряд проектов реформ обеспечения ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, главе государства был презентован проект реформы электронных закупок на нужды ВСУ, проект реформирования обеспечения жильем военнослужащих, проект автоматизированного учета и логистики в сфере вещного оборота, проект реформы системы продовольственного обеспечения и питания военнослужащих ВСУ и других воинских формирований, а также проект создания новой системы вещевого обеспечения.

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Так, проект воплощения электронных закупок предусматривает введение электронных торгов, электронного документооборота, что сделает процедуру прозрачной и ускорит ее.

В проекте обеспечения жильем военнослужащих волонтеры предлагают с привлечением бюджетных, внебюджетных и других денежных поступлений к 2020 году предоставить личное и служебное жилье всем военным, в том числе в этом году ускорить уменьшение очереди в три раза.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко примерил новую форму для украинских военных.