"Исчезнуть на 24 часа": полиция предупредила родителей о новой опасной игре детей

Опасные игры уже распространяются в других странах.

Ситуационный центр Национальной полиции Украины предупредил родителей о новой опасной игре детей, вроде "Синего кита".

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По правилам игры, которая набирает обороты в Европейском Союзе, ребенок должен исчезнуть на сутки, чтобы родители и друзья не могли его найти.

"В случае исчезновения вашего ребенка - сразу звоните в Национальную полицию Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, ранее среди украинских детей были популярны группы смерти "Синий кит" и игра "Момо".

"Группы смерти" – это сообщества, сосредоточены преимущественно в сети Вконтакте, рассчитанные на подростков. Начинается все с того, что их администраторы дают участникам групп травматические "задачи" – например, сознательно порезать себе руки лезвием, отсняв все это на видео. Конечной целью "игры" является доведение ребенка до самоубийства, которое он также должен зафиксировать на камеру.