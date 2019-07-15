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"Исчезнуть на 24 часа": полиция предупредила родителей о новой опасной игре детей

15:27, 15 июля 2019
Общество
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Полиция предупредила родителей о новой опасной игре детей / фото УНИАН

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По правилам игры, которая набирает обороты в Европейском Союзе, ребенок должен исчезнуть на сутки, чтобы родители и друзья не могли его найти.

"В случае исчезновения вашего ребенка - сразу звоните в Национальную полицию Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, ранее среди украинских детей были популярны группы смерти "Синий кит" и игра "Момо".

"Группы смерти" – это сообщества, сосредоточены преимущественно в сети Вконтакте, рассчитанные на подростков. Начинается все с того, что их администраторы дают участникам групп травматические "задачи" – например, сознательно порезать себе руки лезвием, отсняв все это на видео. Конечной целью "игры" является доведение ребенка до самоубийства, которое он также должен зафиксировать на камеру.

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Теги: #МВД#Нацполиция#исчезновение детей