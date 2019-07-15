Более половины украинцев верят в успешность реформ в Украине - исследование

По результатам опроса, убеждены в успехе реформ в государстве 16,5%, еще 44% в целом верят, хотя есть и некоторые сомнения.

В июне 2019 года подавляющее большинство украинцев - 60,5% - поверили в успех реформ в Украине: убеждены в успехе 16,5%, еще 44% в целом верят, хотя есть и некоторые сомнения.

Об этом сообщает Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", ссылаясь на результаты общенационального опроса, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года.

Не верят сегодня в успех реформ значительно меньше - 34%, причем не верят вовсе только 11%, а 23% еще имеют долю надежды.

"Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016 - соответственно, 29% и 65%, в 2017 - 27% и 67%, в 2018 - 35% и 60%", - прокомментировали социологи.

Отмечается, что существенно, по сравнению с предыдущими годами, выросла уверенность в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности. Причем 34,5% граждан уверены, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, 44% относят решение проблем на более отдаленную перспективу и только 9% считают, что Украина не способна справиться с проблемами и трудностями.

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Обращается внимание на то, что в 2018 году только 20% опрошенных были уверены, что Украина сможет преодолеть трудности в течение ближайших лет, в то же время 15% считали ее вообще не в состоянии это сделать. Наиболее оптимистично настроены избиратели партии "Слуга народа", среди которых 52% уверены, что Украина справиться с проблемами уже в ближайшие годы, избиратели остальных партий все же полагаются на более отдаленную перспективу.

Наибольшие надежды в осуществление реформ граждане возлагают на избранного президента Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%).

"Следует отметить, что в прошлые годы и президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами на уровне 25-35%", - прокомментировали в Фонд "Демократические инициативы".

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.