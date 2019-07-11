Гройсман: ученики начальной школы с 1 сентября будут носить светоотражающие жилеты (фото)

Жилеты будут индивидуальными и бесплатными.

С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения.

Как передает Правительственный портал, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал участникам встречи, во время которой обсуждались вопросы хода правительственной инициативы «Чужих детей не бывает».

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Глава правительства напомнил, что это решение принято весной во время проведения всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.

Он сообщил, что образец специальной одежды для детей уже подготовлен и продемонстрировал жилет участникам встречи.

«С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть со спецжилетами, которые позволят ребенку быть заметным в темное время суток. Надо создать систему защиты детей. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет сверхважное значение», - сказал Гройсман.

По его словам, жилеты будут индивидуальными и бесплатными.