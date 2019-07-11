"Буду оперироваться уже в Украине": отец моряка Сороки рассказал о состоянии и настроении пленных

По его словам, за почти восемь месяцев плена ребята эмоционально устали.

Одному из украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в ноябре 2018 года у Керченского пролива, нужна операция.

Последние новости о состоянии моряков сообщил Виктор Сорока, отец военнопленного Василия Сороки, передает «Обозреватель».

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"Василию нужна еще одна операция. Он сейчас отказался от еще одной операции. Сказал: "Я не хочу здесь оперироваться, буду уже оперироваться в Украине". Другим двум (раненым. – Ред.) – Артеменко и Эйдеру – никакой помощи не оказывали", – сказал отец моряка.

По его словам, за почти восемь месяцев плена ребята эмоционально устали.

"Но наши семьи едут на суд, это поддержит их и позволит им выдержать этот последний этап до их освобождения", – надеется он.

"Давление остается, но ребята держатся мужественно, на гордость родителям, на гордость всей Украине. Они верны присяге, верны своему воинскому долгу и офицерской чести", – подчеркнул Сорока.

Ранее адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов сказал, что если Россия не освободит украинских моряков за 1-1,5 месяца, то дело может дойти до Генеральной ассамблеи ООН. Полозов не исключил, что западные страны могут принять новый, расширенный пакет санкций против РФ.