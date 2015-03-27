Псевдоволонтерша пыталась присвоить почти 2 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Назвавшись волонтеркой, она предложила военным получить крупную партию мундиров иностранного производства, всего лишь оплатив доставку товара в Украину. Проверка, проведенная во взаимодействии с волонтерами и правоохранительными организациями, установила, что эта гражданка неоднократно завладевала средствами людей и юридических лиц путем обмана и злоупотребления доверием", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в действиях упомянутой гражданки усматриваются признаки мошенничества, которые могут привести к убыткам МО Украины на сумму 1,9 млн грн.

Как отмечается, на основании собранных данных уполномоченными следственными органами открыто уголовное производство в отношении совершения преступления, предусмотренного частью 1 ст.190 УК.