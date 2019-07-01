Выходные в июле: украинцы будут работать по максимуму

В связи с отсутствием значимых праздников в июле будет 8 выходных дней и 23 рабочих.

Количество рабочих дней для украинцев, работающих пять дней в неделю, будет максимальным.

В связи с отсутствием значимых праздников в июле будет 8 выходных дней и 23 рабочих.

Читайте такжеКалендарь событий: истории Уимблдонского турнира и купальника-бикини, падение «летающей тарелки», дирижабль Цеппелина, первая обнаженка в кино и встреча Леннона с Маккартни

В то же время по данным РБК-Украины, согласно соцопросам, 24% украинцев планируют отпуск на вторую половину июля. Это может отразиться на явке на досрочных выборах в парламент, запланированных на 21 июля.

По данным опроса, треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.