В Керченском проливе сел на мель российский теплоход (фото)

В «Росморречфлоте» утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет.

В Керченском проливе в понедельник, 24 июня, сел на мель российский теплоход Siberin 1 c грузом угля на борту.

Судно село на мель при отходе от причала российского порта «Кавказ», передает "Крым.Реалии".

По информации, которую публикует сайт Marine Traffic, отслеживающий перемещение судов, в настоящее время Siberin 1 находится неподалеку от российской косы Чушка. Рядом с ним около десятка судов.

В «Росморречфлоте» утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет, утечки нефтепродуктов не зафиксировано, судоходство свободно.

Согласно информации специализированной базы данных судов и портов FleetMon, судно Siberin 1, IMO: 7811020, под флагом России, длиной 130 метров, шириной 16 метров, с осадкой 3,9 метра.

Ранее сайт "Керчь ФМ" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта сообщил, что подходной канал Керченского морского торгового порта мелеет после строительства Керченского моста.