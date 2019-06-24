цей матеріал доступний українською

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход (фото)

14:48, 24 июня 2019
Общество
664 0
Судно Maryland, севшее на мель у берегов Керчи, иллюстрационное фото / ru.krymr.com

Судно село на мель при отходе от причала российского порта «Кавказ», передает "Крым.Реалии".

По информации, которую публикует сайт Marine Traffic, отслеживающий перемещение судов, в настоящее время Siberin 1 находится неподалеку от российской косы Чушка. Рядом с ним около десятка судов.

В «Росморречфлоте» утверждают, что пострадавших в результате инцидента нет, утечки нефтепродуктов не зафиксировано, судоходство свободно.

Согласно информации специализированной базы данных судов и портов FleetMon, судно Siberin 1, IMO: 7811020, под флагом России, длиной 130 метров, шириной 16 метров, с осадкой 3,9 метра.

Ранее сайт "Керчь ФМ" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта сообщил, что подходной канал Керченского морского торгового порта мелеет после строительства Керченского моста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Керченский мост#теплоход