Военная прокуратура начала расследование по факту падения вертолета

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, досудебное расследование проводится по ст.416 Уголовного кодекса ("нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия").

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Установлено, что вблизи села Винницкие Ставы Васильковского района Киевской области во время полета по маршруту Полтава-Житомир разбился вертолет Ми-24. Военный вертолет, закрепленный за военной частью во Львове, летел из города Мирного в Полтавской области в город Озерное Житомирской области. В результате авиакатастрофы погиб лейтенант Вооруженных сил, майор и капитан с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Создана следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия. Расследование продолжается, рассматриваются различные версии этого чрезвычайного происшествия.