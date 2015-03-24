Опубликовано видео с места крушения вертолета под Киевом

17:32, 24 марта 2015
Общество
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В результате крушения вертолета в Васильковском районе Киевской области погибли два человека.

скриншот

Во вторник, 24 марта, в Васильковском районе Киевской области упал военный вертолет. Позже стало известно, что по направлению Полтава-Житомир летели два вертолета, а один из них упал.

Крушение вертолета произошло в районе села Винницкие Ставы.

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На месте аварии вертолета работают сотрудники правоохранительных органов и военной прокуратуры.

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