Опубликовано видео с места крушения вертолета под Киевом
17:32, 24 марта 2015Общество
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В результате крушения вертолета в Васильковском районе Киевской области погибли два человека.
скриншот
Во вторник, 24 марта, в Васильковском районе Киевской области упал военный вертолет. Позже стало известно, что по направлению Полтава-Житомир летели два вертолета, а один из них упал.
Крушение вертолета произошло в районе села Винницкие Ставы.
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На месте аварии вертолета работают сотрудники правоохранительных органов и военной прокуратуры.
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