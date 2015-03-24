Украинцы больше всего доверяют церкви и армии - социолог

Больше всего украинцы доверяют Церкви, армии, Нацгвардии, а больше всего не доверяют - НБУ, прокуратуре, судам.

Об этом в ходе телемарафона "Украина превыше всего" на "5 канале" заявил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"Больше всего украинцы доверяют Церкви, армии, Нацгвардии, украинским СМИ и общественным организациям. Президенту Украины - почти баланс - немножко больше не доверяют, чем доверяют. Далее идут СБУ и Верховная Рада. И в конце списка с ужасными показателями недоверия - это прокуратура, банки, НБУ, суды и российские СМИ", - говорит Быченко.

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Как ранее сообщал УНИАН, почти 70% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Вместе с тем, 42,7% считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в более отдаленной перспективе, 21,8% ответили, что страна сможет преодолеть их в течение ближайших нескольких лет, 21,6% считают, что Украина не способна преодолеть трудности, а 13,9% не смогли ответить.