Князев анонсировал назначение нового начальника полиции Киевщины

До подписания приказа кандидатура должна быть согласована с министром внутренних дел Украины.

На следующей неделе глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подпишет приказ о назначении нового руководителя полиции Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам он сообщил на брифинге в Киеве, комментируя ситуацию с расследованием убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком на Киевщине.

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"По работе с личным составом, со дня на день и.о. руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад по окончании служебного расследования... Мы определились с теми превентивными мероприятиями по работе с личным составом Переяслав-Хмельницкого отдела полиции и в целом в полиции Киевщины. И, пожалуй, анонсируем представления обществу нового руководителя полиции области, назначение которого я на этой неделе намерен согласовать с министром, и подпишу приказ", - отметил Князев.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульных подозревают в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

После убийства ребенка бывший начальник полиции Киевской области генерал Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке и попросил направить его в командировку в зону ООС. Его отстранили от должности, но не уволили со службы в полиции.

6 июня его назначили руководителем полицейских в составе операции Объединенных сил.