Житель Черновцов ограбил ювелирный магазин, чтобы отдать долги за свадьбу

На Буковине правоохранители задержали жителя Черновцов, который ограбил ювелирный магазин, чтобы рассчитаться с долгами за собственную свадьбу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Украины в Черновицкой области полковник милиции Виктор ВОЙТКОВ, преступление произошло в канун нового года. Среди дня неизвестный ворвался в один из ювелирных магазинов Черновцов, где, угрожая трем продавцам пневматическим пистолетом, закрыл их в подсобном помещении, после чего разбил витрину, похитил ювелирные изделия из золота на сумму 82 тысячи гривен и скрылся с места происшествия.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), однако, по словам В.ВОЙТКОВА, задержать злоумышленника по "горячим следам" не удалось. Он был объявлен в розыск.

Через некоторое время злоумышленник выдал себя сам: из-за мошенничества с кредитами он попал в поле зрения правоохранителей Сторожинецкого района Буковины и, в конечном итоге, был задержан.

23-летний злоумышленник сознался, что влез в долги из-за кредитов, которые он брал на организацию своей свадьбы. Чтобы их отдать, он решил совершить преступление. После разбойного нападения золото он быстро продал скупщику по цене значительно ниже его реальной стоимости. Во время обыска дома у скупщика часть похищенных ювелирных изделий милиционеры изъяли. В настоящее время грабитель находится в изоляторе временного содержания.