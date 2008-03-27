Крымчанка за убийство пятилетнего сына получила 8 лет

Симферопольский районный суд Крыма согласился с заключениями государственного обвинения и назначил матери за убийство пятилетнего сына наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, решением суда женщина также лишена родительских прав в отношении четырех ее детей.

По представлению прокурора Симферопольского района работники Перовского сельсовета автономии привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они не предприняли мер для спасения детей из угрожающих их жизни условий. "Мать пятерых детей на протяжении длительного времени злостно уклонялась от выполнения родительских обязанностей, не создала надлежащих условий для жизни детей, систематически била их", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Непосредственно перед трагедией участковый врач сообщила местным властям о том, что обнаружила у пятилетнего жителя с. Обрыв кровоподтеки, раны на голове, однако реакции со стороны местной власти не было. "В информации медработник сообщила, что в доме, где проживает ребенок, грязно и холодно, дети спят на грязных мокрых матрасах. Однако реакции не было, а вскоре малыша нашли мертвым", - сообщает прокуратура.