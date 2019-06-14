С купленного соратником Медведчука телеканала начали массово увольняться топ-менеджеры и журналисты

14 июня народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.

С телеканала ZIK, который купил соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, массово увольняются топ-менеджеры и журналисты.

В частности, свой пост покидает гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич. Об этом он заявил в комментарии «Детектор медиа».

«Причины, я думаю, понятны», — сказал он.

Идет и главный редактор информационного агентства ZIK Татьяна Вергелес. Она коротко сообщила об этом в Facebook: «Мой ЗИК закончился. Увольняюсь».

Также увольняется глава департамента производства собственных программ Ольга Мовчан.

«За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, Медведчук купил ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло — Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу», — заявила она.

Журналист Вахтанг Кипиани объявил о закрытии своей передачи на телеканале ZIK.

«Дорогой на презентацию книги «Дело Василия Стуса» узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа «Историческая правда-ZIK». Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук — это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего», — рассказал он.

О прекращении сотрудничества с телеканалом ZIK сообщил и журналист Сергей Рахманин.

"Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество", - написал он.

Шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский также не планирует работать с новым владельцем.

«Официально — телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я — завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника «Детали» и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция», — написал он Facebook.

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Как сообщает издание «ТһеБабель» со ссылкой на собственный источник, с ZIKа планирует уволиться большая часть творческого коллектива.

«Есть небольшой процент работников, которым безразлично — менее 20%. И это преимущественно технические работники, которые не работают в кадре. А те, кто в кадре, около 90% — увольняются», — сказал собеседник.

Также творческий коллектив телеканала в ближайшие дни планирует сделать публичное заявление.

Напомним, владельцем ZIKа стал соратник кума Путина Виктора Медведчука Тарас Козак — народный депутат от фракции «Оппозиционный блок», который на досрочные парламентские выборы идет по списку «Оппозиционной платформы — за жизнь» Медведчука, Бойко и Рабиновича.

Казак уже объединил свои три телеканала — ZIK, «112 Украина» и NewsOne — в медиахолдинг под названием «Новости».