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В Киеве с 13 июня ограничат движение транспорта на Южном мосту

18:53, 11 июня 2019
Общество
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«Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства / Фото УНИАН

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Как сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры.

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Теги: #мостпогода в Киеве