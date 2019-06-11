В Киеве с 13 июня ограничат движение транспорта на Южном мосту
18:53, 11 июня 2019Общество
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Ограничение продлится до 8 июля.
«Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства / Фото УНИАН
В Киеве в связи с ремонтными работами с 14:00 13 июня будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе.
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Как сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры.
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