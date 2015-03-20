Нидерландские эксперты вернулись в Украину для продолжения расследования катастрофы "Боинга-777"

Они планируют попасть на территорию, куда раньше не могли добраться из-за боевых действий, передает Радио Свобода.

Сегодня, 20 марта, в Министерстве юстиции Нидерландов сообщили, что команда, которая состоит из 12 членов - полицейских и военных, будет оставаться на месте крушения «Боинга-777» до 28 марта.

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19 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к «беспристрастному и прозрачному» расследованию причин падения самолета.

Заявление Лаврова появилось после того, как нидерландские СМИ сообщили, что фрагменты металла с места катастрофы самолета свидетельствует, что он был сбит с российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Ранее в России предполагали, что самолет могли сбить украинские военные.

Катастрофа «Боинга-777» на Донетчине произошла 17 июля. В результате падения самолета все 298 человек, которые были на борту самолета - погибли. Большинство из пассажиров этого рейса были гражданами Нидерландов.