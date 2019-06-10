Искусство в дереве: китайская художница создает скульптуры в стволах (видео)
12:05, 10 июня 2019Общество
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Самое большое творение Сян Дуань выполнено в 10-метровом стволе дерева.
Китайська художниця створює скульптури у стовбурах дерев
Китайская художница Сян Дуань создает невероятные скульптуры из дерева.
В своем Instagram-профиле девушка делится творениями в различных техниках. Работы девушки действительно ювелирные - она тщательно вырезает даже самые мелкие детали.
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В работе Сян Дуань использует сверла различного калибра и жесткости. Кроме дерева, скульптор освоила слоновую кость, камень, гипс. Она создает как миниатюры, так и огромные несколькометровые скульптуры.
Самое масштабное творение Сян Дуань выполнено в 10-метровом стволе дерева. Создавать рельефные картины в деревьях является фишкой скульптора.
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