Искусство в дереве: китайская художница создает скульптуры в стволах (видео)

Самое большое творение Сян Дуань выполнено в 10-метровом стволе дерева.

Китайская художница Сян Дуань создает невероятные скульптуры из дерева.

В своем Instagram-профиле девушка делится творениями в различных техниках. Работы девушки действительно ювелирные - она тщательно вырезает даже самые мелкие детали.

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В работе Сян Дуань использует сверла различного калибра и жесткости. Кроме дерева, скульптор освоила слоновую кость, камень, гипс. Она создает как миниатюры, так и огромные несколькометровые скульптуры.

Самое масштабное творение Сян Дуань выполнено в 10-метровом стволе дерева. Создавать рельефные картины в деревьях является фишкой скульптора.