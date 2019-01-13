Во Львове определили победителя конкурса ледяных скульптур (фоторепортаж)

Жюри определило лучшей скульптурой "Танец ангелов" Марьяна Короля из Черновцов.

Во Львове на площади перед Оперным театром объявили победителя ежегодного конкурса ледяных скульптур.

Об этом сообщает 032.ua. Жюри определило лучшей скульптурой "Танец ангелов" Марьяна Короля из Черновцов. Он получил приз от партнеров конкурса.

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Кроме этого, вручили приз за зрительские симпатии автору скульптуры "Спираль времени" - Гордею Старухову.

Свои шедевры из льда скульпторы творили во Львове в течение двух дней. В пятницу, 11 января, был сделан основной вид работ, а сегодня художники наносили последние штрихи. Фестиваль проходит уже седьмой год подряд.