Вода ТМ «Малиш» соответствует всем требованиям по контролю качества воды для детей
Cпециальная вода для детей «Малиш», которую выпускает Хорольский завод детских продуктов питания, полностью соответствует повышенным требованиям по контролю качества воды для детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Во-первых, вода ТМ «Малиш» не поддается искусственной минерализации, а также не содержит консервантов и антибиотиков. Она добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м и имеет естественно сбалансированный состав. Сами скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка.
Во-вторых, в воде ТМ «Малиш» низкое содержание ионов, ведь их чрезмерное количество может спровоцировать нарушение водно-солевого баланса. А это, в свою очередь, может вызвать нежелательную задержку воды в организме малыша.
В-третьих, специальная вода абсолютно безопасна на микробиологическом уровне (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов), ведь она часто использоваться для приготовления детских смесей, каш, разведения чая и пр.
В пресс-службе также отмечают, что на Хорольском заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов.
Напомним, ранее воду ТМ «Малиш» отметил своим знаком отличия Центр экспертиз «Тест».