В Одессе будут судить врача, у которого на операционном столе умерла пациентка

По данным следствия, врач допустил ошибку и повредил кровеносные сосуды, что привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.

В Одессе завершено расследование в отношении врача, из-за ошибки которого во время операции умерла пациентка.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 3 июня Одесская местная прокуратура №2 направила в суд дело по обвинению врача-нейрохирурга больницы в Суворовском районе города.

Правоохранительные органы подозревают 45-летнего медика в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям

В частности, установлено, что в марте 2018 году в больницу обратилась 36-летняя женщина. После проведения осмотра ее перевели в операционный зал для планового удаления грыжи диска.

«Проводя операцию, нейрохирург ненадлежащим образом отнесся к своим обязанностям», - отметили в пресс-службе. По данным следствия, врач допустил ошибку и повредил кровеносные сосуды, что привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку.

Кроме того, по данным следствия, необходимо было предусмотреть и учесть возможность осложнений после операции.

Таким образом, поражение сосудов и несвоевременная диагностика повлекли смерть пациентки.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 1 ст.140 УК).

Как сообщал УНИАН, в феврале 2019 года в Одессе нейрохирургу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациентки.