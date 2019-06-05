"Пятно для МВД": у Авакова выступают за суровое наказание "подонков в погонах" из-за убийства мальчика

По словам советника главы МВД, эта трагедия стала "пятном" для ведомства, но человеческий фактор просчитать невозможно.

В Министерстве внутренних дел Украины призвали не манипулировать убийством 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком.

"Для нас это настоящее горе. Мы искренне сочувствуем семье невинно убитого ребенка", – заявил Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Арсена Авакова, передает «Обозреватель».

При этом он возмутился тем, что украинцы скопом винят в трагедии всю полицию.

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Он сделал акцент на том, что именно сотрудники Национальной полиции оперативно выяснили все обстоятельства преступления, задержали виновных и потребовали взять их под стражу.

"Нацполиция и руководство МВД с первой минуты после выяснения (обстоятельств дела. – Ред.) требовало сурового наказания для этих двух подонков в погонах", – заверил Шкиряк.

"Но при этом я категорически против ложной, манипулятивной технологии, которая сегодня используется некоторыми, чтобы разрушить всю украинскую Национальную полицию и наплевать в лицо всем 140 тысячам правоохранителям, которые и днем и ночью защищают ценой своей жизни мир и покой украинских граждан", – подчеркнул он.

По словам советника главы МВД, эта трагедия стала "пятном" для ведомства, но человеческий фактор просчитать невозможно.

"Преступник должен отвечать по закону. Независимо от того, в погонах он или нет. Но когда кто-то сегодня кричит о политической ответственности, у меня возникает вопрос: вы адекватные люди или нет? Разве может министр внутренних дел или глава Национальной полиции залезть в голову каждому сотруднику в каждом районе Украины? Тем более, когда они находятся не при исполнении и, извините, употребляют алкогольные напитки?", – возмутился Шкиряк.

"Мы настаиваем на строжайшем наказании этих двух уродов. У меня других слов нет. Но мы против того, чтобы из-за этого разрушали революционно обновленную правоохранительную систему", – резюмировал он.