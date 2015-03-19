Пресс-конференция: Cтарт фестиваля «Открытая ночь - Дубль 18» (прямая трансляция)
В этом году фестиваль «Открытая ночь» меняет формат и расширяет программу до 2 дней.
Пройдет фестиваль 27-28 июня. В программе: просмотр лучших студенческих фильмов из Европы, мастер-классы от ведущих украинских и европейских кинематографистов, и конечно - традиционный фестивальный показ. Как и в прошлом году, фестиваль будет поддерживать 1 + 1 медиа, а список номинаций будет включать также и телевизионные.
Кино-номинации: игровой фильм, неигровой фильм, анимационный фильм.
ТВ-номинации: специальный репортаж, скетчком/стенд-ап, промо/рекламный ролик.
К отбору принимаются русскоязычные, двуязычные и иноязычные фильмы дублированные, озвученеые или титрованные на украинском языке. Кроме традиционной локации в Киеве - Арт-причала, будут организованы полноценные масштабные площадки еще в нескольких крупных городах страны. Также, уже в привычном формате онлайн-трансляции фестиваль будет иметь свои ячейки в десятках украинских городов. В рамках проекта состоится финал питчинга идей от 1 + 1 медиа «THE NEXT BIG THING-2015». Принять участие в нем сможет каждый, кто предложит новаторскую идею телевизионного сериала.
Спикеры пресс-конференции: Михаил Ильенко, основатель фестиваля, известный украинский режиссер; Александр Ткаченко, генеральный директор 1 + 1 медиа; Андрей Ящишин, первый заместитель главы Государственного агентства Украины по вопросам кино; Андрей Ризоль, генеральный директор компании «Вавилон», председатель меценатского совета фестиваля; Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль.