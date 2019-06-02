Кернес пообещал восстановить снесенный активистами памятник Жукову

По словам мэра Харькова, он уже обсудил данный вопрос с нардепом Виталием Хомутынником.

Городской председатель Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие.

Об этом сообщает "Громадское".

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«Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен», – заявил он во время съезда партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш".

Участники акции снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Кат».