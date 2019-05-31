"Прослушка" и серверы с информацией: в СБУ раскрыли детали обыска в аэропорту "Одесса"

Во время обысков изъяты спецсредства негласного получения информации, а также серверы, на которых она содержится.

Служба безопасности Украины заявляет о блокировании утечки конфиденциальной информации в международном аэропорту «Одесса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, в рамках реализации мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности сотрудники спецслужбы совместно с областной прокуратурой разоблачили и прекратили функционирование канала утечки конфиденциальной информации в аэропорту.

«Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники частной структуры, ответственной за программное обеспечение и обслуживание информационных систем аэропорта, осуществляли негласное снятие данных», - заявили в ведомстве.

В частности, установлено, что злоумышленники использовали специальные технические средства, через которые происходил несанкционированный доступ к камерам наблюдения служебных помещений стратегического объекта.

Во время санкционированных обысков в административных и служебных помещениях аэропорта, рабочих кабинетах и квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли специальные технические средства негласного получения информации, а также серверы, на которых содержится незаконно полученная информация.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 мая прокуратура Одесской области заявила, что правоохранители пресекли канал утечки служебной информации в международном аэропорту «Одесса».

В частности, сообщалось, что сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь аэропорта.

По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.

Отмечалось, что речь идет, в частности, о несанкционированном доступе к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, бухгалтерии, помещениях для личного ухода, кабинетах сотрудников международного аэропорта и т.д. Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций.

Однако сегодня пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Одесса» заявила, что незаконного использования спецсредств негласного получения информации на предприятии не выявлено.