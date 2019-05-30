"Как и сто лет назад": стало известно, как будет выглядеть отреставрированный гастроном на Крещатике (фото)

По словам одного из авторов проекта, реставрационно-строительные работы на Крещатике, 40/1 могут начаться уже через полгода.

Здание центрального гастронома на Крещатике, 40/1 в центре Киева реставрируют по проекту архитектурно-конструкторского бюро VIHAREV architects & engineers.

Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам одного из авторов проекта Николая Вихарева, здание останется трехэтажным, в нем сохранят весь исторический фасад.

"По закону мы восстанавливаем то, что сгорело. Под баннерами сейчас сохранился старый фасад. Он целый. У нас есть исследования его, все анализы. И мы его подвесим на металле, сделаем укрепления, но это будет старая облицовка. Все стены, балкончики – все реставрируется", - рассказал Вихарев.

Он добавил, что на балконах до сих пор сохранилась историческая металлическая ковка.

"Там ковка та, что 100 лет назад была, фасад тот же сохранился. Единственное, что сто лет назад в витринах были деревянные вставки, но они потеряны еще где-то с 30-х годов. А так киевляне увидят то же, что было 100 лет назад", - рассказал архитектор.

Внутри здания, по его словам, "переосмыслят пространство".

"Это будет светлый торговый центр с кафешками, внутренним двориком и общественным пространством. И еще фишка, которой мы как архитекторы гордимся, что та часть, которая не относится к старой усадьбе, она там на заднем фоне здания, там будет плоская крыша с большой смотровой площадкой, с которой можно будет видеть панораму всего Крещатика. А летом там будут выносить столики от кафе и там можно будет посидеть", - рассказал Вихарев.

Под гастрономом устроят паркинг.

"Подкопаться под Крещатик не получится, потому что это и по закону невозможно, и там же по Крещатику река идет. Но там есть подземное пространство – один подземный этаж, мы там делаем еще один. И там будут расположены паркинг и инфраструктура предприятий торговли, пути эвакуации, туалеты и т.д. Но это все в пределах землевладения", - рассказал Вихарев.

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По его словам, реставрационно-строительные работы на Крещатике, 40/1 могут начаться уже через полгода.

"Буквально на днях закончились археологические раскопки по этому объекту, потому что мы без них не имели права закапываться в землю, делать укрепления. Вот они закончены, сейчас будут начинаться противоаварийные работы. Это будет укрепление сваями, подвешивание всех конструкций, которые сохранились, в металле и укрепление соседних зданий. Далее мы закончим проект, пройдем экспертизу. И, думаю, где-то к концу года должны выйти на начало полноценных реставрационно-строительных работ", - подытожил Вихарев.

Отмечается, что 29 мая проект реставрации гастронома поддержал Градостроительный совет столицы.