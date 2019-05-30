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"Как и сто лет назад": стало известно, как будет выглядеть отреставрированный гастроном на Крещатике (фото)

15:39, 30 мая 2019
Общество
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фото: "Украинская правда"

Здание центрального гастронома на Крещатике, 40/1 в центре Киева реставрируют по проекту архитектурно-конструкторского бюро VIHAREV architects & engineers.

Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам одного из авторов проекта Николая Вихарева, здание останется трехэтажным, в нем сохранят весь исторический фасад.

"По закону мы восстанавливаем то, что сгорело. Под баннерами сейчас сохранился старый фасад. Он целый. У нас есть исследования его, все анализы. И мы его подвесим на металле, сделаем укрепления, но это будет старая облицовка. Все стены, балкончики – все реставрируется", - рассказал Вихарев.  

Он добавил, что на балконах до сих пор сохранилась историческая металлическая ковка. 

фото: "Украинская правда"

"Там ковка та, что 100 лет назад была, фасад тот же сохранился. Единственное, что сто лет назад в витринах были деревянные вставки, но они потеряны еще где-то с 30-х годов. А так киевляне увидят то же, что было 100 лет назад", - рассказал архитектор. 

Внутри здания, по его словам, "переосмыслят пространство".

"Это будет светлый торговый центр с кафешками, внутренним двориком и общественным пространством. И еще фишка, которой мы как архитекторы гордимся, что та часть, которая не относится к старой усадьбе, она там на заднем фоне здания, там будет плоская крыша с большой смотровой площадкой, с которой можно будет видеть панораму всего Крещатика. А летом там будут выносить столики от кафе и там можно будет посидеть", - рассказал Вихарев. 

Под гастрономом устроят паркинг.

фото: "Украинская правда"

"Подкопаться под Крещатик не получится, потому что это и по закону невозможно, и там же по Крещатику река идет. Но там есть подземное пространство – один подземный этаж, мы там делаем еще один. И там будут расположены паркинг и инфраструктура предприятий торговли, пути эвакуации, туалеты и т.д. Но это все в пределах землевладения", - рассказал Вихарев.

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По его словам, реставрационно-строительные работы на Крещатике, 40/1 могут начаться уже через полгода.

"Буквально на днях закончились археологические раскопки по этому объекту, потому что мы без них не имели права закапываться в землю, делать укрепления. Вот они закончены, сейчас будут начинаться противоаварийные работы. Это будет укрепление сваями, подвешивание всех конструкций, которые сохранились, в металле и укрепление соседних зданий. Далее мы закончим проект, пройдем экспертизу. И, думаю, где-то к концу года должны выйти на начало полноценных реставрационно-строительных работ", - подытожил Вихарев. 

Отмечается, что 29 мая проект реставрации гастронома поддержал Градостроительный совет столицы.

фото: "Украинская правда"

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Теги: #Киев#Крещатикпогода в Киеве