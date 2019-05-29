Климкин приобрел в Киеве квартиру за 3 миллиона гривень

Ранее глава МИД заявил, что написал заявление об отставке.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который собирается идти в отставку, приобрел в Киеве квартиру стоимостью более 3 миллионов гривень.

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Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре деклараций чиновников.

В частности, министр задекларировал квартиру в столице площадью 108 квадратных метров. Стоимость недвижимости составляет 3 028 916 гривен.Вместе с квартирой было задекларировано машиноместо площадью почти 18 квадратных метров, стоимостью в 131 647 гривень.

Продавцом недвижимости указанный гражданин Украины Алексей Булгаков.

Напомним, за 2017 год Климкин заработал около 733 тысяч гривень. Его жена Марина Михайленко, основным местом работы которой указано Государственное управление делами, в 2017 году заработала 381 тыс. 577 грн.

17 мая Климкин заявил, что написал заявление об отставке с должности главы МИД.