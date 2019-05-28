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Известный российский комик загремел в базу "Миротворца" (фото)

12:26, 28 мая 2019
Общество
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База &quot;Миротворца&quot; пополнилась еще одним российским комиком / фото УНИАН

Артист сознательно нарушил госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым, говорится на сайте "Миротворец".

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"Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - говорится в "карточке" Галустяна.

Отмечается, что бывший участник КВН и резидент шоу Comedy Club Михаил Галустян с мая 2016 года входит в состав главного штаба военно-патриотического движения "Юнармия", а во время президентских выборов 2018 года выступал в поддержку Путина.

Ранее в базу "Миротворца" попал всемирно известный диджей, которого российской полиции представили как "диджея из ЛНР".

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Теги: #база Миротворца