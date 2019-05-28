Известный российский комик загремел в базу "Миротворца" (фото)

Он был включен в список из-за посещения аннексированного Крыма.

Российский юморист и шоумен Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Артист сознательно нарушил госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым, говорится на сайте "Миротворец".

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"Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - говорится в "карточке" Галустяна.

Отмечается, что бывший участник КВН и резидент шоу Comedy Club Михаил Галустян с мая 2016 года входит в состав главного штаба военно-патриотического движения "Юнармия", а во время президентских выборов 2018 года выступал в поддержку Путина.

Ранее в базу "Миротворца" попал всемирно известный диджей, которого российской полиции представили как "диджея из ЛНР".