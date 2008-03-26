Подписано соглашение Украины с Германией о финансовом сотрудничестве

Подписано соглашение о финансовом сотрудничестве между правительствами Украины и Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, с немецкой - Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Рейнгард ШЕФЕРС.

В ходе подписания Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в Украине Германию рассматривают как одного из самых важных политических и экономических партнеров. Так, по объему внешнеэкономических операций с Украиной Германия занимает первое место среди стран Европы, а также продолжает удерживать первенство по объемам прямых инвестиций в экономику нашей страны.

Также Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что правительство Украины высоко оценивает финансовое и техническое сотрудничество с правительством ФРГ, которое по объемам предоставленной финансовой помощи Украине является для нашего государства самым важным партнером.

По словам ДАНИЛИШИНА, Украина заинтересована в дальнейшем получении финансовой и технической помощи в сферах, которые приоритетны для финансирования немецкой стороной, в частности, это повышение энергоэффективности и энергосбережение; модернизация энергетических объектов, в том числе реконструкция гидро- и теплоэлектростанций; использование альтернативных источников энергии и других.