"Десятки тысяч жертв агрессии РФ ждут": нардепам напомнили об отсутствии закона о военных преступлениях

По словам правозащитников, в Уголовном кодексе не предусмотрено ответственности за преступления против человечности, а положение о военных преступлениях не в полной мере отвечают требованиям международного права.

Крымская правозащитная группа обратилась к народным депутатам с просьбой принять закон о наказании военных преступников.

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Соответствующее обращение опубликовано на сайте правозащитной группы.

"В это трудно поверить, но на пятом году войны с Россией в Уголовном кодексе не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, а положения о военных преступлений не в полной мере соответствуют требованиям международного права. Это стало одной из причин, почему за все эти годы в Украине суд вынес только один приговор за военные преступления", - говорится в обращении.

Как заявляют правозащитники, правительственным законопроектом № 9438 предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины и предоставить возможность национальным органам следствия и суда эффективного уголовного преследования людей, совершивших основные преступления, по международному праву.

"Его принятия ждут десятки тысяч людей, которые стали жертвами российской вооруженной агрессии в Крыму и на Донбассе. Именно по этому закону Украина должна судить представителей незаконных вооруженных формирований, которые удерживают и пытают людей в подвалах на оккупированных территориях. Именно по этому закону Украина должна привлечь к ответственности виновных в грубых нарушениях международного права, которые произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожения автобуса под Волновахой и др.", - отмечают правозащитники.

Авторы обращения уверены, что правильная квалификация таких действий сегодня даст возможность привлечь виновных к ответственности в будущем, даже через десятки лет.

Крымская правозащитная группа просит депутатов вынести законопроект № 9438 на рассмотрение 30 мая и принять соответствующий закон.