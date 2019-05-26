На Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка

Убытки превышают 150 млн грн. Ситуацию признанной чрезвычайной регионального уровня.

На Закарпатье ущерб в результате разрушительного паводка, который начался в области 21 мая и продолжается до сих пор, превышает 150 млн грн.

Читайте такжеБез клубники и помидоров. Погода оставляет Закарпатье без урожая, с разрушенными мостами и угрозой затопления Ужгорода

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предварительно классифицировала паводок в Закарпатье чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Согласно предварительным данным, ущерб от стихии водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн.

По данным пресс-службы, в воскресенье в ОГА под председательством и.о. председателя Ярослава Галаса состоялось внеплановое заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Рассматривался единственный вопрос, - прохождение паводка и ликвидация его последствий.

«Стихийное бедствие коснулось 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья. Паводковая волна окончательно еще не покинула область, более того, на следующей неделе - во вторник и среду - прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера. Однако уровень воды в реках, протекающих в зонах риска (в первую очередь низменное течение Боржавы в Иршавском и Виноградовском районах), начал снижаться», - шла речь на заседании.

Отмечается что о точной сумме нанесенного ущерба можно будет говорить после документирования всех поврежденных объектов. Но согласно предварительным данным, для ликвидации последствий паводка только управлению водных ресурсов необходимо около 100 мл грн.

Речь идет о гидротехнических сооружениях, берегоукреплении, дамбе и тому подобное. Кроме того, примерные убытки сельскому хозяйству в частном секторе (подтоплены тепличные хозяйства Иршавского и Виноградовского районов) ориентировочно превышают 50 млн грн. Эти цифры будут уточняться в процессе работы комиссий, которые подсчитывают причиненный ущерб.

В ОГА также уточнили, что региональная комиссия ТЭБ и ЧС единогласно приняла решение предварительно классифицировать нынешний паводок чрезвычайной ситуацией природного характера регионального уровня. Это решение дает основания для обращения в Кабинет Министров с просьбой выделить средства для ликвидации последствий стихии из резервного фонда госбюджета.