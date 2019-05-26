Моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращаются в Украину

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

Украинские моряки с задержанного в Египте танкера "Sea Shark" возвращаются на родину.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на фонд помощи морякам "Ассоль". По его информации, 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой", - добавили в фонде.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

Как сообщал УНИАН, в Посольство Украины в Египте обратился член экипажа судна Sea Shark и сообщил, что указанное судно было задержано компетентными органами Египта за нарушение границы Египта.

Капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. На то время судно находилось в порту Беренис (находится в подчинении Министерства обороны Египта). Египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяты.

25 апреля 2019 года после получения соответствующего разрешения военно-морских сил Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен за 100 км от Каира, где должна была произойти замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в порт Айн-Сохна, военной прокуратурой АРЕ было выдвинуто требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае его утечки в акваторию.