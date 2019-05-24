Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнений в Закарпатье и Прикарпатье

Владимир Зеленский поручил Кабмину обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей".

Указ №325/2019 от 24 мая обнародован на сайте главы государства.

Кабинету министров Украины поручено, среди прочего, вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ, а также обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости.

Также Кабмин должен предложить органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка УНИАН. В результате сильных осадков в течение 21-23 мая на территории Закарпатской области зафиксировано подтопление в 7 районах (по состоянию на 14.00 23 мая). По данным Закарпатской ОГА, в течение 21-22 мая на Закарпатье выпало около 120 мм осадков (месячная норма). Львиная доля дождя в ночь на четверг прошлась на территорию бассейна р. Уж (Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы). В притоке Ужа вблизи с. Турья Пасека в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимума подъема воды.

Также от сильных ливней и паводков страдает Ивано-Франковщина. Например, 15 мая в с. Ямница Тисменицкого района (вблизи Ивано-Франковска) водами местной реки Павельче прорвало защитную дамбу. По информации спасателей, в с. Ямница в результате повышения уровня воды в реке Павельче было подтоплено около 300 домохозяйств с жилыми домами (высота уровня воды в зданиях составляла от 20 до 100 см).

В поселке Воловец Закарпатской области погиб школьник Сергей Церуш. Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня, 24 мая. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течение.

На Ивано-Франковщине 20 мая погиб 62-летний Борис Когуч. Он поскользнулся, расчищая сточную канаву к реке, упал в воду и исчез. Его тело нашли в Калуше, в реке Млиновка.