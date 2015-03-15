В Тернополе родственники бойцов "Збруча" перекрывали дорогу, требуя демобилизации

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Тернопольского областного управления милиции, инцидент произошел вчера на ул. Протасевича.

Люди непрерывно ходили по дороге по пешеходному переходу.

Вскоре работники ГАИ перекрыли дорогу с разных сторон, которые ведут на данный участок.

Читайте такжеНа Ривненщине заблокировали трассу «Киев-Чоп», требуя поддержки военных под ДебальцевоУвидев, что нет потока транспорта, люди отправились на дорогу, которая ведет из Тернополя в восточном направлении, чтобы непрерывно переходить дорогу возле аэропорта. При этом их количество возросло до 40 человек.

Однако там они дорогу не перекрыли, поскольку к ним оперативно приехал в. о. комиссара области Владимир Катынский и заместитель председателя ОГА Леонид Бицюра.

Чиновники заверили, что солдат, которых пообещали уволить в период 8-10 марта, вскоре демобилизируют. Они также заверили, что демобилизированные смогут вернуться на свое предыдущее место работы и что их не уволят, даже если окажется, что они отсутствовали на работе из-за мобилизации несколько больше, чем год времени.

В то же время родственники написали обращение к Президенту Украины, министра обороны, в Генеральную прокуратуру и в военную прокуратуру, а также к народным депутатам от Тернополя с просьбой оказать содействие в законной демобилизации воинов, которые уже год отслужили в батальоне «Збруч».