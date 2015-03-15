Президент просит Раду пересмотреть механизм закупки жизненно необходимых лекарств

Об этом заявил глава государства в письме, направленном в парламент.

"Вопрос реформирования сферы государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий и удешевления стоимости лекарственных средств является одним из приоритетных в сфере здравоохранения и требует немедленного решения", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент определил как безотлагательные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой законопроекты от 17 февраля № 2150 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения своевременного доступа пациентов необходимых лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, которые осуществляют закупки)" и № 2151 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу и поставку лекарственных средств и медицинских изделий)", говорится в сообщении.

«Указанные документы - результат совместной работы группы народных депутатов, активистов, нового руководства Министерства здравоохранения и Администрации президента», - сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

По его словам, это является примером взаимодействия всех ветвей власти и общественности, который демонстрирует европейской подход в нахождении единого видения на пользу страны.

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"Действующая система централизованных государственных закупок медикаментов является неэффективной и несет риски ограничения доступа пациентов к жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий, в связи с чем и возникла необходимость введения временного механизма с привлечением мирового опыта на период реформирования этой сферы", - отметил Шимкив.

Законопроектом № 2150 предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, что позволит осуществлять закупку лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки, и которые предоставляют правительствам государств и/или другим субъектам соответствующие услуги (специализированные фонды, организации и механизмы Организации Объединенных Наций, Международная ассоциация обеспечение медикаментами (International Dispensary Association), Королевская Агентство Великобритании (Crown Agents), Глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами (Global Drug Facility), Партнерство в сфере снабжения и управления поставками (Partnership for Supply Chain Management).

По мнению авторов законопроектов, эти законодательные изменения позволят сэкономить бюджетные средства и обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами.

«В частности, в случае принятия законопроектов, будет сокращено цепь поставки лекарственных средств, обеспечено приобретение высококачественных товаров в соответствии с строгих требований и стандартов, ускорен процесс закупки, устранены коррупционные риски», - отмечается в сообщении.

Указанные законодательные инициативы является выполнением положений, закрепленных в Коалиционном соглашении Верховной Рады Украины VI созыва и Программе деятельности Кабинета Министров Украины. Кроме того, эти законодательные инициативы были поддержаны Национальным советом реформ 4 марта Комитетом по вопросам здравоохранения Верховной Рады, напоминают в пресс-службе президента.