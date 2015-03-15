На Харьковщине избили депутата Верховной Рады

В Чугуеве Харьковской области двое хулиганов избили депутата Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло сегодня, 15 марта, около 2 часов ночи.

По данным милиции, на месте происшествия правоохранители установили, что двое местных жителей, 24 и 25 лет, «из хулиганских побуждений спровоцировали конфликт с 35-летним депутатом Верховной Рады и нанесли ему телесные повреждения». Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных травм. Состояние его здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

На данное время следствием установлено, что один из задержанных является помощником народного депутата другой политической силы.

Читайте такжеПострадавшие от взрыва в Харькове комбат и его жена находятся в тяжелом состоянии - врачДанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Вещественные доказательства собраны. Сейчас работники милиции устанавливают дополнительных свидетелей и очевидцев драки. Решается вопрос относительно избрания задержанным меры пресечения свободы.

Имя пострадавшего депутата в милиции не называют.

Из собственных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что телесные повреждения получил нардеп от «Блока Петра Порошенко» Богдан Маткивский. У него рассечена бровь.