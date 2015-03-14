Врачи говорят, что Савченко уже набрала несколько килограммов: "Настроение у нее боевое"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщили украинские врачи после посещения Надежды Савченко в московском СИЗО-1 ”Матросская тишина”.

”Выход из голодания всегда намного более опасен, чем даже определенное время голодания. В этом выходе были тяжелые нюансы, мы больше всего этого боялись, когда сюда ехали. Но на данный момент она находится в относительно удовлетворительном состоянии. Если этот будет продолжаться как он идет и как мы совместно решили он должен двигаться, то будем надеется, что все будет хорошо”, - сказал заместитель главного врача клинической больницы ”Феофания” Андрей Строкань.

В тоже время, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Наталья Харченко подчеркнула, что на данный момент угрозы жизни для Савченко нет. ”Угроза жизни - гарантии дает Господь Бог. Я как врач угрозы для жизни при продолжающемся выходе из голодания, правильном выходе, у Надежды на сегодняшний день не вижу”, - сказала она.

Харченко подчеркнула, что одна рекомендаций украинской стороны была, чтобы весь период пока Надежда выходит из голодовки, а этот период должен равняется времени голодания - это почти два месяца, она должна находиться в больнице под наблюдением врачей с постоянным мониторингом показателей ее здоровья.

”Нам сегодня удалось поговорить и посмотреть историю болезни, побеседовать с Надеждой Савченко. Прежде всего я хочу сказать, что это очень мужественная женщина, которая не склонна рассказывать о своих переживаниях или о своих ощущениях. Состояние у Нади, к счастью, удовлетворительное, жалоб на момент нашей беседы она не предъявляла. Она начала принимать пищу, и это очень длительный серьезный процесс выхода и голода. Она это понимает, потихоньку принимает пищу, на сегодняшний день состояние ее несколько улучшилось, поскольку прием пищи дает ей силы жить. Она любит Украину и попросила передать всем большой привет”, - сказала Харченко.

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По ее словам, российские врачи на правильном пути, и они нашли полное взаимопонимание.

”Мы встретили понимание со стороны врачей. Те вопросы, которые на наш взгляд были не совсем правильными, мы обсудили и нашли единую тактику, откорректировав ход вывода Нади из голода. Я надеюсь, что все эти рекомендации будут выполнятся”, - сказала Харченко.

По ее словам, Вес у Савченко стал на пару килограммов больше.

”Настроение у нее боевое - она оптимист и боец”, - сказала врач.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские врачи более 5 часов осматривали в СИЗО Савченко.

Накануне, 13 марта, их не пустили к плененной украинкой летчице.

Сегодня врачей доставал к СИЗО начальник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Геннадий Брескаленко.

Он отметил, что встреча стала возможной благодаря содействию уполномоченного по правам человека в РФ Эллы Памфиловой.