Украинские врачи: Савченко должна постоянно находиться под наблюдением медиков

Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «гастроэнтерология», профессор Наталья Харченко по итогам осмотра Надежды Савченко.

«В целом мы были в СИЗО, где содержится Надежда, пять часов. На момент осмотра состояние у нее удовлетворительное. Она очень мужественно держится», - цитирует Харченко пресс-служба ВО «Батькивщина».

По словам гастроэнтеролога, украинские медики детально изучили документы, пообщались с российскими врачами.

Читайте такжеУкраинским врачам удалось попасть к Савченко

«Все время выхода из голодания - а это столько же, сколько длилась сама голодовка, - Надежда должна находиться в больнице под пристальным наблюдением медиков», - отметила врач.

Она также сообщила, что украинские медики все рекомендации по поводу правильного выхода из голодания Надежды предоставили российским коллегам.

Среди украинских врачей, которые сегодня осмотрели Савченко, были также заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы «Феофания», врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Строкань и заведующий кафедры неврологии Национального медуниверситета им. О.О.Богомольца, невропатолог, профессор Лариса Соколова.

Как сообщал УНИАН, украинские врачи прибыли в Москву 13 марта, однако вчера в течение целого дня их не допустили к Савченко.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Читайте такжеBloomberg: Савченко может умереть от острого панкреатита

В конце января 2015 года Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала Савченко в ПАСЕ.

Савченко с 15 декабря 2014 года голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В начале марта состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей и отказалась пить бульон. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание. 11 марта адвокат Савченко сообщил, что самочувствие его подзащитной после частичного отказа от голодовки не улучшилось.

12 марта другой адвокат Илья Новиков заявил, что к Савченко будут допущены украинские врачи.