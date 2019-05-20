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В Киеве закрыли на вход станцию метро "Арсенальная" из-за инаугурации Зеленского

09:39, 20 мая 2019
Общество
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О возобновлении полноценной работы станции обещают сообщить дополнительно / wikimedia.org

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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«В связи с массовыми мероприятиями в центре столицы, во избежание давки и скопления людей на платформе, станция "Арсенальная" закрыта на вход. На выход станция работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

О возобновлении полноценной работы станции обещают сообщить дополнительно.

За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленскийпогода в Киеве