В Киеве закрыли на вход станцию метро "Арсенальная" из-за инаугурации Зеленского

На выход станция работает в обычном режиме.

В Киеве станция метро "Арсенальная" закрыта на вход в связи с массовыми мероприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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«В связи с массовыми мероприятиями в центре столицы, во избежание давки и скопления людей на платформе, станция "Арсенальная" закрыта на вход. На выход станция работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

О возобновлении полноценной работы станции обещают сообщить дополнительно.

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