В Киеве закрыли на вход станцию метро "Арсенальная" из-за инаугурации Зеленского
09:39, 20 мая 2019Общество
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На выход станция работает в обычном режиме.
О возобновлении полноценной работы станции обещают сообщить дополнительно / wikimedia.org
В Киеве станция метро "Арсенальная" закрыта на вход в связи с массовыми мероприятиями.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
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«В связи с массовыми мероприятиями в центре столицы, во избежание давки и скопления людей на платформе, станция "Арсенальная" закрыта на вход. На выход станция работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.
О возобновлении полноценной работы станции обещают сообщить дополнительно.
За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.
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