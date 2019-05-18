«Кто заказал Катю Гандзюк?»: Львов присоединился к общенациональной акции (фото)

Как ранее сообщали организаторы, к акции согласились присоединиться 40 украинских городов и восемь мировых столиц – более 1000 украинцев со всех уголков мира.

В субботу, 18 мая, Львов присоединился к общенациональной акции «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Как ранее сообщали организаторы, к акции согласились присоединиться 40 украинских городов и восемь мировых столиц – более 1000 украинцев со всех уголков мира. Это – самая масштабная общенациональная мирная акция за минувшие пять лет. Последний раз Украина собиралась так на ЕвроМайданы, пишет ZIK.ua.

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«И тогда, и сейчас мы выходим на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране. Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики -- безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты», – заявляют организаторы.

В частности, к акции присоединились Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецк, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Харьков, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чортков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Акции в мире: Страсбург, Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Варшава, Париж и города Канады.

Напомним, 31 июля 2018 года на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали возле ее дома – неизвестный облил ее кислотой. Она получила химический ожог на около 30% тела – голова, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.