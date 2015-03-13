Возрождение коммунального хозяйства невозможно без ликвидации монополии ЖЭКов - эксперт

Такое мнение высказал заместитель директора по реформам Ассоциации городов Украины Валерий Баранов в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Эксперт отметил, что украинские власти в течение многих лет из-за боязни роста социального напряжения по сути уничтожали коммунальное хозяйство, создавая неподъемные для госбюджета льготы, из-за которых коммунальные предприятия становились банкротами. И теперь повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги является вынужденным, но не единственным шагом для решения проблемы.

«В чем задача государства? Установить методику формирования цен – раз. Второе – обеспечить через антимонопольное законодательство недопущение монопольного беспредела, дать рынок услуг альтернативный, и никаких монопольных ЖЭКов», - сказал Баранов.

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Эксперт подчеркнул, что необходимо предусмотреть на законодательном уровне обязательное создание ОСМД.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы объемом 5 млрд долл. получен 13 марта.

Для получения кредита МВФ украинские власти пошла на беспрецедентные шаги, которые можно сравнить с «шоковой терапией» большинства постсоциалистических стран Восточной и Центральной Европы, проходивших этот болезненный процесс в 90-е годы. В частности, это повышение тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию и газ в разы, в то время как доходны населения остаются на прежнем уровне или даже снижаются за счет девальвации гривни.