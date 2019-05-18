В Варшаве прошла акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Акция состоялась в рамках большого парада в Варшаве в поддержку Евросоюза.

В Варшаве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко. Активистка рассказала, что акция состоялась в рамках большого парада в Варшаве в поддержку ЕС. Группа активистов держала украинские флаги и плакат с вопросом: "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Мы безусловно за то, чтобы Украина как можно скорее стала членом Евросоюза, но для того, чтобы это произошло, нашей стране необходимо провести ряд реформ, прежде всего основательную реформу правоохранительной системы. Чтобы преступники, виновные в дерзких убийствах и нападениях на активистов, были найдены и наказаны. Реформу судебной системы. Чтобы каждый гражданин мог доказать свою правоту перед честным и независимым судом. А пока этого всего в Украине, к сожалению, нет, мы вынуждены задавать нашей власти, правоохранительным органам и прокуратуре прямые вопросы. Поэтому сегодня мы, как и украинцы по всей Украине и многих городах мира, спрашиваем: "Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала Наталья Панченко.

Как сообщал УНИАН, возле администрации президента Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием установить и наказать заказчиков и убийц активистки. Также подобные акции были анонсированы в 40 украинских и некоторых зарубежных городах.