В Украине и мире требовали наказания для заказчиков и убийц Гандзюк (фоторепортаж)

Одноименные акции прошли в 9 столицах разных стран и в 40 украинских городах.

В Киеве возле Администрации президента Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием установить и наказать заказчиков и убийц активистки.

На акции, прошедшей в центре Киева, выступил отец Екатерины Гандзюк и присутствовали несколько десятков участников, пишет Украинская правда.

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"И тогда, и сейчас мы выходим на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране. Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти , что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики - безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты ", - отметили организаторы акции - активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые провели акцию в партнерстве с общественными организациями, движениями и объединениями.

Аналогичные акции были анонсированы в 40 украинских городах (Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецк, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Новояворовск, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чертков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов), и в мировых столицах - Страсбурге, Лондоне, Берлине, Праге, Брюсселе, Варшаве, Париже и в нескольких городах Канады.

Участники акции объявили одно единственное требование к новой власти: прекратить террор гражданского общества и наказать виновных.

Всеукраинская акция и события в регионах организованы инициативе друзей и близких Екатерины - "Кто заказал Катю Гандзюк?" и просто с неравнодушными людьми.