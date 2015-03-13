К Савченко не пускают украинских врачей, чтобы скрыть реальное состояние ее здоровья - сестра

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила сестра Надежды Вера Савченко.

“Каждый день у Надежды рвота, ее прячут от украинских врачей, чтобы скрыть реальное состояние ее здоровья”, - сказала Вера и подчеркнула, что ее сестру пытаются накормить твердой пищей, что опасно для людей, которые голодали длительное время.

Она отметила, что отказ посетить Надежду объясняют необходимостью проверить, имеют ли украинские врачи необходимый уровень профессионализма, хотя они известны не только в Украине, но и за рубежом.

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По словам Веры, к ее сестре из Киева прибыли заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы “Феофания” Андрей Строкань, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности “гастроэнтерология” Наталья Харченко и невропатолог Лариса Соколова.

“Сейчас мы стоим под СИЗО “Матросская тишина”, нас не пускают”, - сказала Вера.

Как сообщал УНИАН, украинские врачи с соответствующими разрешениями прибыли к СИЗО в 12.00 по киевскому времени, но до сих пор не смогли попасть к Савченко.