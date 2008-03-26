Жителей Донецка, которые не платят за тепло, ждет участь Гитлера? (фото)

В Донецке появились билборды, на которых жители Донецка, имеющие задолженность за услуги теплоснабжения, изображены в виде человека, похожего на Гитлера, сообщает Остров.

Руководств ККП «Донецкгортеплосеть» подтвердило, что, действительно, в рамках информационно-разъяснительной кампании на территории города по заказу теплосети установлены три рекламных конструкции – дефицит средств не позволяет более широко применять средства наружной рекламы. Лозунг кампании: «Кто не платит за тепло – будет наказан!».

Первый заместитель директора ККП «Донецкгортеплосеть» Александр Семченко в комментарии «Коммунальному порталу» заявил следующее. «Использование персонажа, похожего на Адольфа Гитлера в роли неплательщика, не случайно. Во-первых, использование этого образа позволяет показать жителям города, что должник – это, по сути, тот же враг. Именно по вине злостных должников страдают все жители города. Предприятие из-за низкого уровня платежей вынуждено постоянно недоплачивать за газ, вследствие чего отопительный сезон в Донецке проходил под ежедневной угрозой отключения котельных. Мы недовложили в ремонты и модернизацию производства. В итоге наши аварийные службы работали с огромной нагрузкой, и значительных перебоев с теплом удалось избежать благодаря самоотверженности наших работников. Во-вторых, использование образа именно разгромленного, побежденного врага напоминает должникам о неминуемости наказания за пренебрежение к платежам за тепло. Только в прошлом году нами было подано в суд более 14 тысяч исков, арестовано 100 квартир, несколько тысяч должников были ограничены в получении тепла и горячей воды до полного погашения долга».